В Італії усім людям, які вже перехворіли на коронавірус, вводитимуть лише одну дозу вакцини. Це вже третя країна ЄС, де вирішили не давати другу дозу вакцини від Covid-19 певних категоріям людей.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що так хочуть заощадити дефіцитні дози препарату.

Однією дозою рекомендують щеплювати тих, хто перехворів на коронавірус або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому. Таке рішення також ухвалили Франція та Іспанія.

Італія, яка має населення близько 60 млн осіб, отримала 4,76 млн доз вакцини від коронавірусу.

Коронавірус в Італії

В Італії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу – “нігерійський” штам.

Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо. Мутацію виявили на півночі країни, у місті Брешія.

Сам же штам виявили у Нігерії наприкінці грудня 2020 року.

Джерело: The Telegraph