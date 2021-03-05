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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Ізраїлі оголосили про перемогу над коронавірусом

В Ізраїлі оголосили про вихід із коронакризи завдяки швидкій та ефективній масовій вакцинації населення, а також про те, що країна стала першою у світі, яка перемогла коронавірус.

Ізраїль

Про це повідомив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху.

За його словами, до кінця березня 2021 року в Ізраїлі планують вакцинувати від коронавірусної інфекції усе доросле населення і до квітня поточного року відкрити кордони.

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 – Ізраїль – перша країна у світі, яка вийшла з коронакризи. А із зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо, – сказав Нетаньяху.

Окрім того, прем’єр-міністр зазначив, що раніше Ізраїль був відомий як країна стартапів. Від сьогодні вона буде називатися також нацією вакцинації, оскільки тут встановили модель для світу.

Карантин в Ізраїлі

В Ізраїлі продовжили обов’язковий карантин у готелях для громадян, які в’їжджають до країни з-за кордону. Усі обмеження діятимуть до 9 березня 2021 року.

Згідно з обмеженнями, усі туристи, які в’їжджають на територію Ізраїлю, повинні будуть пройти обов’язковий карантин впродовж 14 днів. У разі отримання двох негативний тестів на коронавірус цей термін можна скоротити до 10 днів.

Джерело: The Times Of Israel

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