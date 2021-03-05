Європейський Союз офіційно зняв санкції з Сергія Арбузова – колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра і першого віце-прем’єра, та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, які працювали в уряді за часів президентства Януковича.

Відповідне рішення ухвалила 4 березня Рада ЄС, воно набуває чинності з 5 березня.

Водночас санкції зберігаються проти колишнього президента-втікача Віктора Януковича, колишнього очільника МВС Віталія Захарченка, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, колишнього заступника глави МВС Віктора Ратушняка.

Крім того, під дією обмежень залишаються син Януковича Олександр, сина Пшонки Артем, бізнесмен Сергій Курченко та колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

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Проти Януковича та його сина, Пшонки та його сина, Захарченка, Ратушняка та Курченка санкції продовжили до 6 березня 2022 року, проти Клименка – 6 вересня 2021 року.

У 2014 році Європейський Союз запровадив санкції і заморозив активи Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

У березні 2020 року ЄС офіційно зняв санкції з Миколи Азарова, який був прем’єр-міністром України за часів Януковича, та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Водночас санкції проти самого Януковича Європейський Союз продовжує щороку.

Джерело: Офіціцний журнал ЄС