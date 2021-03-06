85-річний тибетський духовний лідер Далай-лама вакцинувався від коронавірусу.
Прес-служба Далай-лами повідомила, що він вакцинувався у суботу, 6 березня, у лікарні індійського міста Дармсала.
Коли він отримав ін’єкцію, то закликав людей бути сміливішими та вакцинуватися.
— За словами моїх надійних друзів, серед яких лікар, потрібно зробити це щеплення, щоб запобігти серйозній проблемі. Ця ін’єкція дуже допомагає і дуже хороша. Тому ви теж повинні її зробити, — сказав він.
Про те, якою вакциною прищепився Далай-лама, не повідомляється.
В Індії схвалено використання двох вакцин – Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Covaxin, що розроблена індійською компанією Bharat Biotech.
Скільки українців готові вакцинуватися?
В Україні лише чверть громадян (24,1%) готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо буде така можливість.
Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Водночас, відразу 60,2% опитуваних заявили, що не будуть вакцинуватися.
Джерело: Dalai Lama