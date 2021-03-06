85-річний тибетський духовний лідер Далай-лама вакцинувався від коронавірусу.

Прес-служба Далай-лами повідомила, що він вакцинувався у суботу, 6 березня, у лікарні індійського міста Дармсала.

Коли він отримав ін’єкцію, то закликав людей бути сміливішими та вакцинуватися.

— За словами моїх надійних друзів, серед яких лікар, потрібно зробити це щеплення, щоб запобігти серйозній проблемі. Ця ін’єкція дуже допомагає і дуже хороша. Тому ви теж повинні її зробити, — сказав він.

Про те, якою вакциною прищепився Далай-лама, не повідомляється.

В Індії схвалено використання двох вакцин – Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Covaxin, що розроблена індійською компанією Bharat Biotech.

Скільки українців готові вакцинуватися?

В Україні лише чверть громадян (24,1%) готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо буде така можливість.

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас, відразу 60,2% опитуваних заявили, що не будуть вакцинуватися.

Джерело: Dalai Lama