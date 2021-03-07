Одноразові щеплення препаратами Pfizer та Moderna не захистять імунітет людини від коронавірусу.

Із такою заявою виступили науковці США: вони зауважили, що для дієвості розробники вакцин розрахували необхідність у двох дозах препарату.

Натомість одна доза буде недостатньою для забезпечення захисту від Covid-19, зокрема, важкого перебігу хвороби.

– Дуже важливо, щоб ці вакцини використовувались згідно з дозволом Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), щоб запобігти захворюванню на Covid-19, пов’язаними із ним госпіталізацією та смертю, — заявив директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс.

FDA контролює процес вакцинації в США: у грудні 2020 року організація схвалила вакцинування громадян двома дозами препаратів Pfizer/BioNTech та Moderna.

А от нещодавно затверджена вакцина Johnson & Johnson для дієвості потребуватиме лише однієї дози.

Джерело: The Wall Street Journal