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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Понад 116 млн інфікованих: статистика коронавірусу в світі 7 березня

478,6 тис. нових випадків інфікування коронавірусом у світі за останню добу. Такі дані статистики Covid-19 станом на 7 березня.

Щеплення проти коронавірусу

Загальна кількість жителів планети, які вже перехворіли або зараз хворіють коронавірусом, за даними ВООЗ, сягнула 116 135 492.

З них померли внаслідок ускладнень 2 581 976 осіб, на останній день – 10 124.

З початку вакцинації введено 249 160 837 доз препаратів від Covid-19.

Де найбільше інфікованих:

  • США – 28 602 211;
  • Індія – 11 210 799;
  • Бразилія – ​​10 869 227;
  • Росія – 4 312 181;
  • Велика Британія – 4 213 347.

У цьому списку Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 519 075;

Бразилія – ​​262 770;

Мексика – 189 578;

Індія – 157 756;

Велика Британія – 124 419.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 березня коронавірус в Україні підтвердили у 7 167 людей, від початку епідемії інфіковано 1 401 228 українців.

З них одужали 1 196 520 українців, а померли від ускладнень 27 022 хворих.

Фото: Dreamstime

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