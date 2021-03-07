478,6 тис. нових випадків інфікування коронавірусом у світі за останню добу. Такі дані статистики Covid-19 станом на 7 березня.
Загальна кількість жителів планети, які вже перехворіли або зараз хворіють коронавірусом, за даними ВООЗ, сягнула 116 135 492.
З них померли внаслідок ускладнень 2 581 976 осіб, на останній день – 10 124.
З початку вакцинації введено 249 160 837 доз препаратів від Covid-19.
Де найбільше інфікованих:
- США – 28 602 211;
- Індія – 11 210 799;
- Бразилія – 10 869 227;
- Росія – 4 312 181;
- Велика Британія – 4 213 347.
У цьому списку Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.
Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
США – 519 075;
Бразилія – 262 770;
Мексика – 189 578;
Індія – 157 756;
Велика Британія – 124 419.
Коронавірус в Україні
Станом на 7 березня коронавірус в Україні підтвердили у 7 167 людей, від початку епідемії інфіковано 1 401 228 українців.
З них одужали 1 196 520 українців, а померли від ускладнень 27 022 хворих.