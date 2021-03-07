Станом на 6 березня в світі зафіксовано 115 653 459 випадків Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 353 528 хворих. Такі дані наводить ВООЗ.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 571 823 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 192.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 28 468 736;
- Індія – 11 192 088;
- Бразилія – 10 793 732;
- Росія – 4 312 181;
- Велика Британія – 4 207 308.
Країни з найбільшою кількістю смертей:
- США – 515 013;
- Бразилія – 260 970;
- Мексика – 188 866;
- Індія – 157 656;
- Велика Британія – 124 261.
У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.
Коронавірус в Україні
Станом на 6 березня коронавірус в Україні підтвердили в 9 144 громадян. Госпіталізація знадобилася 3 309 особам. Не змогли подолати хворобу 156 українців.
Загалом за період пандемії інфікувався 1 394 061 українець.
Найбільше хворих на коронавірус за добу зафіксовано у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714) та Івано-Франківській (676) областях.