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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Понад 300 тис. нових випадків на добу: статистика коронавірусу в світі 6 березня

Станом на 6 березня в світі зафіксовано 115 653 459 випадків Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 353 528 хворих. Такі дані наводить ВООЗ.

тестування на коронавірус

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 571 823 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 192.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 28 468 736;
  • Індія – 11 192 088;
  • Бразилія – 10 793 732;
  • Росія – 4 312 181;
  • Велика Британія – 4 207 308.
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Країни з найбільшою кількістю смертей:

  • США – 515 013;
  • Бразилія – 260 970;
  • Мексика – 188 866;
  • Індія – 157 656;
  • Велика Британія – 124 261.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 березня коронавірус в Україні підтвердили в 9 144 громадян. Госпіталізація знадобилася 3 309 особам. Не змогли подолати хворобу 156 українців.

Загалом за період пандемії інфікувався 1 394 061 українець.

Найбільше хворих на коронавірус за добу зафіксовано у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714) та Івано-Франківській (676) областях.

Фото: Dreamstime

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