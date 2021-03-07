Станом на 6 березня в світі зафіксовано 115 653 459 випадків Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 353 528 хворих. Такі дані наводить ВООЗ.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 571 823 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 192.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 28 468 736;

Індія – 11 192 088;

Бразилія – 10 793 732;

Росія – 4 312 181;

Велика Британія – 4 207 308.

Країни з найбільшою кількістю смертей:

США – 515 013;

Бразилія – 260 970;

Мексика – 188 866;

Індія – 157 656;

Велика Британія – 124 261.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 березня коронавірус в Україні підтвердили в 9 144 громадян. Госпіталізація знадобилася 3 309 особам. Не змогли подолати хворобу 156 українців.

Загалом за період пандемії інфікувався 1 394 061 українець.

Найбільше хворих на коронавірус за добу зафіксовано у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714) та Івано-Франківській (676) областях.