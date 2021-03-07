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Наташа Тарчевська |

Швейцарія може офіційно заборонити носіння паранджі та нікабу

Швейцарія планує заборонити носіння паранджі, нікабу та інших речей, які закривають обличчя людини.

Швейцарія може офіційно заборонити носіння паранджі та нікабу

Цими вихідними громадяни вирішують долю такої ініціативи на референдумі. Офіційни результати голосування оприлюднять на наступному тижні.

З міркувань толерантності текст документу не містить слів “паранджа”, “нікаб” і навіть “іслам”.

Окрім мусульманського населення Швейцарії, постанова також стосується мітингувальників та хуліганів, які приховують обличчя під час масових вуличних заворушень.

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Автором ініціативи про заборону приховувати обличчя є комітет Егеркінгера: його представники закликають припинити “ісламізацію Швейцарії” і відзначають, що відкрите обличчя – це європейська культурна традиція.

Окрім правих політиків, до ініціативи приєдналася частина ліберальних феміністок та прогресивні мусульмани, які розглядають хіджаб і нікаб як символи пригнічення мусульманських жінок.

Чимало громадських та культурних діячів, а також дослідників ісламу вважають, що обов’язкове носіння хіджабу і нікабу жодного разу не згадується в Корані не має жодного релігійного підґрунтя.

Що таке паранджа

Паранджа (або бурка) – ісламський традиційний жіночий верхній одяг, який закриває тіло й обличчя.

Не плутати з хіджабом – жіночим головним убором, який можна носити як у закритому, так і у відкритому вигляді.

Наразі паранджу заборонено носити у таких європейських країнах, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Данія, Латвія, Франція і Нідерланди.

Джерело: Swiss News

Фото: Getty Images

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