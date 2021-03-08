11,5 тис. аптек Великої Британії можуть закритись через вимогу казначейства повернути надану їм на час пандемії Covid-19 позику.

Відомство наполягає на тому, щоб вони повернули £370 млн, отриманих торік.

– На жаль, через вимогу казначейства найбільше постраждають ті райони країни, де аптеки найбільш потрібні, – говорить виконавчий директор Комітету з переговорів про фармацевтичні послуги Саймон Дюкс.

Про списання £370 млн просили також герцоги Великої Британії, однак їхнє прохання, вочевидь, відхилили.

Кошти, виділені казначейством, аптеки використали для забезпечення протиепідемічних заходів – на закупівлю засобів індивідуального захисту, прибирання тощо.

Дослідження нового виду Covid-19 у Великій Британії

У березні науковці почали проводити дослідження нового виду Covid-19 у Великій Британії – VUI-202102/04. Там виявили вже 16 випадків нового штаму коронавірусу.

Інформації про те, чи може новий вид коронавірусу становити особливу небезпеку для людства, немає.