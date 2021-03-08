Коронавірус у світі не відступає. Станом на 8 березня у світі зафіксовано 116 521 281 випадок Covid-19. За останню добу 354 629 мешканців планети захворіли на коронавірус.

За весь період пандемії від ускладнень коронавірусу померли 2 589 548 осіб. За добу кількість летальних випадків збільшилася на 7 020.

Коронавірус у світі – де найбільше хворих

США – 28 659 480;

Індія – 11 229 398;

Бразилія – 10 938 836;

Російська Федерація – 4 333 029;

Велика Британія – 4 218 524.

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17 місце.

Лідери за кількістю смертей

США – 520 751;

Бразилія – 264 325;

Мексика – 190 357;

Індія – 157 853;

Велика Британія – 124 419.

У Фінляндії через погіршення епідемічної ситуації запровадили посилений карантин на три тижні.

Водночас у Таїланді удвічі скоротили термін карантину, який іноземці мають пройти після перетину кордону країни. Тепер він складає сім замість 14 днів.

Ізраїль та Україна обговорили можливість спільного визнання паспортів або сертифікатів вакцинації. Однак виникли труднощі через те, що Ізраїль не схвалив вакцини, які використовуються Україні.

Коронавірус в Україні

8 березня МОЗ України підтвердило 1 406 800 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 5 572 особи.

Госпіталізація знадобилася 2 136 пацієнтам. Водночас вилікуватися вдалося 1 734 українцям.

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