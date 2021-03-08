Через погіршення ситуації з коронавірусом у Фінляндії запроваджують тритижневий локдаун.

Парламент країни ухвалив закон, яким посилив протиепідемічні обмеження до 28 березня 2021 року.

Згідно зі змінами, у 15 з 19 провінцій країни для відвідувачів зачиняться ресторани.

Водночас комендантську годину не запроваджуватимуть.

Заклади, які надають базові послуги, продуктові магазини, аптеки, банки, не зачинятимуться.

Коронавірус у світі

Протягом лютого 2021 року у світі трішки поліпшилася ситуація з коронавірусом. У Всесвітній організації охорони здоров’я фіксували зменшення добового приросту хворих.

Однак на початку березня кількість нових хворих знову почала зростати. Через це у низці країн посилюють карантинні обмеження.

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Джерело: Yle