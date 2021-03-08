Після проведення вакцинації проти коронавірусу речовиною від компанії AstraZeneca у Південній Кореї померло вісім осіб. Однак у країні заперечують зв’язок їхніх смертей із щепленням.

Про це під час брифінгу 8 березня заявив директор Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA) Чон Ин Кен.

– Ми попередньо дійшли висновку, що важко встановити будь-який зв’язок між несприятливою реакцією після вакцинації та їхньою смертю, – зазначив Чон Ин Кен.

Водночас фахівці нині розслідують ці випадки.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня триває вакцинація проти коронавірусу.

Однак Південна Корея лише наприкінці лютого доєдналася до цього процесу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Forbes