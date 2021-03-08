У США повністю вакцинованим від коронавірусу дозволили спілкуватися без масок та не дотримуватися соціальної дистанції. Це люди, які отримали дві дози вакцини Pfizer/BionTech або Moderna, або одну ін’єкцію препаратом Johnson&Johnson.

Однак таке правило скасували лише для приміщень, на вулицях люди все ще повинні одягати маски.

Рекомендації також передбачають, що прищеплені американці зможуть перебувати поруч з людьми, які мають низький ризик розвитку важких захворювань. Наприклад, у випадку, коли вакциновані бабусі та дідусі відвідують здорових дітей та онуків.

Наразі лише 31 млн осіб (9% населення США) повністю прищепилися від коронавірусу.

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Коронавірус у США

У США – одна з найкритичніших ситуацій з поширення коронавірусу. Країна є лідером за кількістю хворих та летальних випадків.

Станом на 8 березня у США зафіксовано 28 659 480 випадків коронавірусу. Від ускладнень Covid-19 померли понад 500 тис. американців.

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