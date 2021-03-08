У Європейському Союзі планують з квітня 2021 року отримувати близько 100 млн доз вакцин від коронавірусу різних виробників щомісяця.

Про це повідомила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, йдеться в інтерв’ю газеті Stuttgarter Nachrichten.

– З квітня кількість, згідно з планами виробників, подвоїться, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, за словами спікера, це стане можливим завдяки схваленню нових вакцин у ЄС.

Вакцинація проти коронавірусу

Після схвалення перших вакцин проти коронавірусу та старту вакцинації у світі почали заявляти про нестачу речовини.

Через це деякі країни планують розпочати власне виробництво.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Stuttgarter Nachrichten, УНН