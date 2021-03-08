PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубник |

У ЄС з квітня планують щомісяця отримувати 100 млн доз Covid-вакцин

У Європейському Союзі планують з квітня 2021 року отримувати близько 100 млн доз вакцин від коронавірусу різних виробників щомісяця.

Вакцинація

Про це повідомила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, йдеться в інтерв’ю газеті Stuttgarter Nachrichten.

– З квітня кількість, згідно з планами виробників, подвоїться, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, за словами спікера, це стане можливим завдяки схваленню нових вакцин у ЄС.

Вакцинація проти коронавірусу

Після схвалення перших вакцин проти коронавірусу та старту вакцинації у світі почали заявляти про нестачу речовини.

Читайте
Китай працює над вакциною, яка не потребуватиме спеціальних температурних умов

Через це деякі країни планують розпочати власне виробництво.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Stuttgarter Nachrichten, УНН

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору