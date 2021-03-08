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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Вакцинація проти Covid-19: Франція подарувала Словаччині 15 тис. доз AstraZeneca

Франція передала 15 тис. доз вакцини AstraZeneca Словаччині, де рівень смертності від коронавірусу наразі найвищий у світі.

Вакцинація проти Covid-19: Франція подарувала Словаччині 15 тис. доз AstraZeneca

За словами прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, це дуже добрий і корисний подарунок, а також великий жест дружби.

Крім того, Франція підтримала ідею ЄС про термінове відправлення до Словаччини 100 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech.

У Словаччині знайшли південноафриканський штам Covid-19 в семи зразках. За останні 14 днів там фіксують в середньому 24,09 смертей на 100 тис. жителів. Усього в країні проживає 5,4 млн осіб.

AstraZeneca для людей, старших за 65 років

Французький уряд дозволив робити щеплення вакциною AstraZeneca для людей, старших за 65 років.

Однак старшим 75 років все ще пропонуватимуть робити щеплення препаратом Pfizer або Modernа.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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