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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Заходи для боротьби з Covid-19 допомогли знизити захворюваність на грип – ВООЗ

Заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, допомогли знизити захворюваність на грип. Про це повідомила Сільвія Брайанд – очільниця відділення пандемічних та епідемічних захворювань ВООЗ.

карантин, коронавірус

Особливо знизилася циркуляція хвороби у Південній півкулі.

– Найбільш реальне пояснення полягає у тому, що заходи для боротьби з Covid-19 є ефективними для протидії іншим інфекційним захворюванням, зокрема грипу.

Надалі експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я слідкуватимуть за ситуацією, особливо під час масової вакцинації від коронавірусу.

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Коронавірус у світі

Станом на 8 березня ВООЗ підтвердила 116 521 281 випадок коронавірусу, за останню добу захворіли 354 629 осіб.

Лідери за кількістю інфікувань – США, Індія та Бразилія. Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Pexels

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