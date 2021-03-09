Заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, допомогли знизити захворюваність на грип. Про це повідомила Сільвія Брайанд – очільниця відділення пандемічних та епідемічних захворювань ВООЗ.

Особливо знизилася циркуляція хвороби у Південній півкулі.

– Найбільш реальне пояснення полягає у тому, що заходи для боротьби з Covid-19 є ефективними для протидії іншим інфекційним захворюванням, зокрема грипу.

Надалі експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я слідкуватимуть за ситуацією, особливо під час масової вакцинації від коронавірусу.

Коронавірус у світі

Станом на 8 березня ВООЗ підтвердила 116 521 281 випадок коронавірусу, за останню добу захворіли 354 629 осіб.

Лідери за кількістю інфікувань – США, Індія та Бразилія. Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.