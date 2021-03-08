Щодня у світі все більше людей хворіють на небезпечний коронавірус. З цієї причини багато країн вводять нові протиепідемічні обмеження, щоб стримати поширення Covid-19. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 8 березня.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 березня в Україні зафіксували 5 572 нових випадки захворювання на Covid-19. За весь час пандемії заразилися 1 406 800 українців. За добу зробили 23 227 тестувань, а хворобу змогли подолати 1 734 людини.

Уже в дев’яти областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. У червоній зоні карантину знаходиться чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області. Решта областей знаходяться поки у жовтій зоні, проте це незабаром може змінитися. За словами представників влади, в Україні почалася третя хвиля коронавірусу.

Коронавірус у світі

В’єтнам запустив свою програму вакцинації, згідно з якою медичних працівників вакцинують першочергово. Країні загрожує четвертий спалах коронавірусу.

З квітня Таїланд скоротить обов’язковий карантин з 14 до семи днів для іноземців, вакцинованих від коронавірусу. Мандрівники повинні надавати негативні результати тесту на Covid-19.

Франція може зробити обов’язковою вакцинацію медичних працівників. Габріель Аттал, офіційний представник уряду, закликав тих, хто працює в секторі охорони здоров’я, пройти вакцинацію.

Представники охорони здоров’я Південної Кореї не виявили зв’язку між вакциною AstraZeneca і принаймні вісьмома нещодавніми смертельними випадками. Представники охорони здоров’я розслідували випадки смерті восьми осіб з супутніми захворюваннями, у яких були побічні реакції після вакцинації AstraZeneca проти Covid-19, але заявили, що не знайшли доказів того, що це було через щеплення проти коронавірусу.

Високопоставлений чиновник Європейського агентства з лікарських засобів закликав членів Європейського союзу утриматися від надання національних дозволів на російську вакцину проти Covid-19 Sputnik V, поки агентство перевіряє її безпеку та ефективність.

Словаччина, країна з найвищим у світі показником смертності від Covid-19, отримала в подарунок 15 тис. доз вакцини проти коронавірусу з Франції. Читайте найголовніші новини про коронавірус в Україні та світі на сайті Факти ICTV.