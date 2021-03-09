Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує стрімке зростання економіки у світі через проведення вакцинації від коронавірусу.

Про це йдеться у матеріалі ОЕСР, опублікованому 9 березня 2021 року. За їхніми прогнозами, у 2021 році світова економіка зросте на 5,6%, що на 1,4 відсоткових пункти більше, ніж у матеріалі, опублікованому у грудні 2020-ого.

– Глобальні економічні перспективи значно поліпшилися протягом останніх місяців. Цьому сприяло поступове застосування ефективних вакцин, – пишуть фахівці ОЕСР.

Водночас, за їхніми словами, для розвитку економіки важливими залишаються швидке розгортання процесу вакцинації від коронавірусу у всьому світі та дотримання протиепідемічних норм.

Коронавірус та світова економіка

Через пандемію коронавірусу деякі галузі світової економіки зазнали збитків.

З-поміж них – туризм, транспортна сфера.

Детальніше про вплив коронавірусу на світову економіку читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ОЕСР