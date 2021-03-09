Естонія запровадила локдаун через поширення британського штаму коронавірусу

Естонська влада ухвалила рішення про запровадження жорсткого карантину через розповсюдження британського штаму коронавірусу у країні.

Локдаун розпочнеться 11 березня та діятиме до 11 квітня.

За словами прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося, а медична система опинилась у кризі.

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– Ситуація серйозна у всій Естонії, а особливо критична – у Таллінні та Північній частині країни. Тільки обмеження допоможуть вийти з кризи, – зазначила прем’єр-міністр.

В Естонії з 11 березня пересуватись вулицями дозволено лише по двоє, школи та дитячі садки будуть закриті, запроваджується заборона на проведення спортивних змагань, масових заходів. Також на цей період закриваються усі ТЦ, спортзали, СПА, басейни, салони краси, кінотеатри. Ресторанам буде дозволено працювати лише на виніс.

ВООЗ

У ВООЗ зазначили, що заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, допомогли знизити захворюваність на грип.

Особливо знизилася циркуляція хвороби у Південній півкулі.

Джерело: уряд Естонії