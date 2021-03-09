Влада Австралії закликала пройти тест на Covid-19 усім відвідувачам Аделаїди. Таке прохання озвучили після того, як виявили фрагменти вірусу в стічних водах.

Рекомендація стосується тих людей, які відвідували Аделаїдський фестиваль та Аделаїдський тиждень письменника.

Високий показник вірусу в стічних водах фіксують два дні поспіль.

За попередньою інформацією, на результат можуть впливати виявлені раніше випадки вірусу серед людей, що перебувають у ​​міських карантинних готелях. Та попри це, влада закликає всіх відвідувачів Аделаїди пройти обстеження, навіть якщо в них є найменші симптоми.

Старт вакцинації проти Covid-19 в Австралії

21 лютого відбувся старт вакцинації проти Covid-19 в Австралії. Для імунізації використовують препарат компанії Pfizer.

Перший укол зробили 84-річній австралійці Джейн Малісяк, яка пережила Другу світову війну. Далі були прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон і головний санітарний лікар Пол Келлі.