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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Коронавірус у стічних водах Австралії: уряд просить людей здати тести на Covid-19

Влада Австралії закликала пройти тест на Covid-19 усім відвідувачам Аделаїди. Таке прохання озвучили після того, як виявили фрагменти вірусу в стічних водах.

тест на коронавірус

Рекомендація стосується тих людей, які відвідували Аделаїдський фестиваль та Аделаїдський тиждень письменника.

Високий показник вірусу в стічних водах фіксують два дні поспіль.

За попередньою інформацією, на результат можуть впливати виявлені раніше випадки вірусу серед людей, що перебувають у ​​міських карантинних готелях. Та попри це, влада закликає всіх відвідувачів Аделаїди пройти обстеження, навіть якщо в них є найменші симптоми.

Старт вакцинації проти Covid-19 в Австралії

21 лютого відбувся старт вакцинації проти Covid-19 в Австралії. Для імунізації використовують препарат компанії Pfizer.

Перший укол зробили 84-річній австралійці Джейн Малісяк, яка пережила Другу світову війну. Далі були прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон і головний санітарний лікар Пол Келлі.

Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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