Станом на 9 березня 2021 року у світі підтвердили понад 116,8 млн випадків коронавірусу.

За останню добу захворіло ще 326 990 осіб.

Водночас померло від вірусу за час пандемії понад 2,5 млн мешканців планети.

За день хвороба забрала життя 6 573 осіб.

У яких країнах найбільше хворих:

США – 28 700 966 (+41 486);

Індія – 11 244 786 (+15 388);

Бразилія – ​​11 019 344 (+80 508);

Росія – 4 342 474 (+9 445);

Велика Британія – 4 223 236 (+4 712).

Де найбільше летальних випадків:

США – 521 625 (+874);

Бразилія – ​​265 411 (+1 086);

Мексика – 190 604 (+247);

Індія – 157 930 (+77);

Велика Британія – 124 566 (+65).

Карантин і вакцинація у світі

У світі активно триває вакцинації проти коронавірусу. У ЄС обговорюють питання щодо запровадження Covid-паспортів.

Дотримуються у світі й карантинних обмежень. Через складну епідситуацію деякі країни посилюють карантин, наприклад, Фінляндія.

Коронавірус у світі

Станом на 8 березня у світі було зафіксовано понад 116,5 випадків Covid-19.

Добовий приріст – 354 629 людей.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ