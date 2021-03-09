Китай офіційно звинуватили у геноциді уйгурів – мусульман-сунітів, що проживають в регіоні Синьцзян на крайньому заході країни.
Відповідний звіт представив аналітичниq центр Інституту стратегії та політики у Вашингтоні: його готували понад 50 світових експертів з прав людини, військових злочинів та міжнародного права.
Діями уряду Китаю в Сіньцзяні було порушено кожне положення Конвенції ООН про геноцид.
Згідно зі звітом, близько 2 млн уйгурів в Китаї страждають від сексуального насильства, тортур і примусової стерилізації.
Зазначається, що країна на офіційному рівні підтримує “заходи, спрямовані на запобігання народження дітей” і “табори для покарання громадян”.
Тим часом міністр закордонних справ Китаю Ван І звинувачення у геноциді розцінив як “повне безглуздя”. Посол Китаю в ООН в Женеві звинуватив західні держави у використанні уйгурського питання для втручання у внутрішні справи своєї країни.
Цікаво, що вперше про геноцид у Сіньцзяні заявив 45-й президент США Дональд Трамп.
19 січня його адміністрація офіційно звинуватила уряд КНР у порушенні Конвенція ООН про геноцид.
Конвенція про геноцид
Конвенція ООН про геноцид була затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1948 року. Китай підписав угоду разом із 151 країною.
Згідно з документом, геноцид – це спроба вчинити дії, направлені на повне або часткове знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи.
Починаючи з 1948 року, геноцид вважається міжнародним злочином, але в обмеженому розумінні.
Найбільш масштабними його прикладами є геноцид вірмен в Туреччині, Голодомор в Україні, Голокост під час Другої світової війни.