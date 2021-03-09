Китай офіційно звинуватили у геноциді уйгурів – мусульман-сунітів, що проживають в регіоні Синьцзян на крайньому заході країни.

Відповідний звіт представив аналітичниq центр Інституту стратегії та політики у Вашингтоні: його готували понад 50 світових експертів з прав людини, військових злочинів та міжнародного права.

Діями уряду Китаю в Сіньцзяні було порушено кожне положення Конвенції ООН про геноцид.

Згідно зі звітом, близько 2 млн уйгурів в Китаї страждають від сексуального насильства, тортур і примусової стерилізації.

Зазначається, що країна на офіційному рівні підтримує “заходи, спрямовані на запобігання народження дітей” і “табори для покарання громадян”.

Тим часом міністр закордонних справ Китаю Ван І звинувачення у геноциді розцінив як “повне безглуздя”. Посол Китаю в ООН в Женеві звинуватив західні держави у використанні уйгурського питання для втручання у внутрішні справи своєї країни.

Цікаво, що вперше про геноцид у Сіньцзяні заявив 45-й президент США Дональд Трамп.

19 січня його адміністрація офіційно звинуватила уряд КНР у порушенні Конвенція ООН про геноцид.

Конвенція про геноцид

Конвенція ООН про геноцид була затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1948 року. Китай підписав угоду разом із 151 країною.

Згідно з документом, геноцид – це спроба вчинити дії, направлені на повне або часткове знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи.

Починаючи з 1948 року, геноцид вважається міжнародним злочином, але в обмеженому розумінні.

Найбільш масштабними його прикладами є геноцид вірмен в Туреччині, Голодомор в Україні, Голокост під час Другої світової війни.