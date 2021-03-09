У Китаї запустили паспорти здоров’я для туристів

Китайський месенджер Wechat запустив міні-програму зі своєю версією міжнародного сертифіката здоров’я для туристів.

У майбутньому китайська версія документа здоров’я для мандрівників сприятиме здоровому, безпечному і впорядкованому спілкуванню людей з різних країн. Також він стане надійною гарантією для китайських громадян, які подорожують світом.

Паспорт здоров’я показує результати тестів на антитіла IgG, а також наявність або відсутність щеплення від коронавірусу.

Таку інформацію може отримати будь-яке іноземне міністерство охорони здоров’я, зчитавши QR-код. Також документ здоров’я можна роздрукувати.

Паспорти здоров’я створили у Китаї ще 2020 року для стримування поширення коронавірусу. QR-код документа можна було отримати в електронному гаманці чи додатку. Його використовують для пропуску на роботу, у громадські місця або в транспорт.

У Європі створюють паспорти про вакцинацію

Єврокомісія планує розробити до літа сертифікат вакцинації від коронавірусу, щоб спростити пересування людей Європою.

Держави-члени ЄС домовились про вимоги до сертифіката. Залишилося лише скоординувати механізм взаємного визнання систем.