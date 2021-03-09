Японія дозволить лікарням робити щеплення проти коронавірусу інсуліновими шприцами, які можуть набирати сім доз препарату Pfizer із флакону.

Шприц із низьким рівнем “мертвого простору”, який розробила компанія Terumo, уже затвердило міністерство охорони здоров’я Японії. Виробник розраховує виготовити 20 млн таких шприців.

Використання нової розробки пришвидшить розповсюдження вакцини в країні, оскільки наразі постачання препарату обмежене через затримки виробництва на заводі Pfizer у Бельгії та через контроль експорту з боку Європейського Союзу.

Для щеплення 40 тис. медичних працівників, із яких почався процес імунізації в Японії в середині лютого, використовували шприци на шість доз.

У березні для щеплення другої групи медичних працівників почали використовували більш доступні шприци на п’ять доз.

Наразі Японія уклала угоду з компанією Pfizer на 144 млн доз. Цього достатньо для вакцинації більш ніж половини населення протягом цього року.

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Вакцини, розроблені британською компанією AstraZeneca та компанією Moderna, перебувають на розгляді в міністерстві охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення для швидкого затвердження.

Прем’єр-міністр Йошіхіде Суґа розраховує, що вакцинація дозволить взяти під контроль ситуацію з Covid-19 в Японії, оскільки до Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо залишається менше п’яти місяців.

Тих, хто отримав щеплення проти коронавірусу, просять продовжувати носити маски навіть після вакцинації, наголошує головний речник уряду Японії Кацунобу Като.

Скасування маскового режиму для вакцинованих у США

8 березня скасували масковий режим для вакцинованих у США.

Тепер люди, які отримали дві дози вакцини Pfizer/BionTech або Moderna, або одну ін’єкцію препаратом Johnson&Johnso, можуть спілкуватися без масок та не дотримуватися соціальної дистанції.

Однак таке правило скасували лише для приміщень – на вулицях люди все ще повинні носити маски.

Наразі лише 31 млн осіб (9% населення США) повністю щеплені від коронавірусу.

Джерело: КyodoNews