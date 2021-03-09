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Факти / Світ
Людмила Грубник |

ЄС може видавати Covid-паспорти після щеплення вакцинами з Китаю та РФ – ЗМІ

Паспорти про проведення вакцинації проти коронавірусу можуть видавати не лише громадянам, які зробили щеплення схваленими у ЄС речовинами, але й китайськими та російськими вакцинами.

Вакцинація

Ця інформація вказана у проекті документа Європейської комісії про запровадження таких паспортів, пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Згідно з даними, паспорт про вакцинацію видаватиметься не лише тим, кого імунізували схваленими у ЄС речовинами, а й тим, кому зробили щеплення препаратом, який отримав дозвіл на екстрене застосування в окремих країнах.

Сюди належать вакцини, вироблені у Росії та Китаї. В Угорщині розпочали вакцинувати людей цими речовинами.

Паспорти вакцинації

У ЄС нині активно обговорюють запровадження паспортів про проведення вакцинації проти коронавірусу.

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Там планують вказувати дані про щеплення, тест й те, чи одужала людина після хвороби.

Детальніше про запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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