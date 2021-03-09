Паспорти про проведення вакцинації проти коронавірусу можуть видавати не лише громадянам, які зробили щеплення схваленими у ЄС речовинами, але й китайськими та російськими вакцинами.
Ця інформація вказана у проекті документа Європейської комісії про запровадження таких паспортів, пише Bloomberg з посиланням на джерело.
Згідно з даними, паспорт про вакцинацію видаватиметься не лише тим, кого імунізували схваленими у ЄС речовинами, а й тим, кому зробили щеплення препаратом, який отримав дозвіл на екстрене застосування в окремих країнах.
Сюди належать вакцини, вироблені у Росії та Китаї. В Угорщині розпочали вакцинувати людей цими речовинами.
Паспорти вакцинації
У ЄС нині активно обговорюють запровадження паспортів про проведення вакцинації проти коронавірусу.
Там планують вказувати дані про щеплення, тест й те, чи одужала людина після хвороби.
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Джерело: Bloomberg