Опозиційні лідери Білорусі зняли фільм-розслідування про статки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Журналісти назвали його Золоте дно. Вони стверджують, що майже $4 млрд, виділених Європейським Союзом, Лукашенко витратив на власні потреби.

За матеріалами розслідування, Лукашенко володіє кількома резиденціями. Наймасштабнішою з них є Палац Незалежності у Мінську, площею близько 50 тис. м кв. На його території – парковка для вертольота, басейн, сауна, винний погріб, зимовий сад тощо.

Також у колекції президента Білорусі – автомобілі преміум-класу, серед яких зокрема – Tesla, Audi, Maybach, Rolls-Royce та інші. Крім того, Лукашенко володіє літаком і кількома вертольотами.

Лукашенко призначив сина генералом

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив свого сина Віктора з посади помічника з національної безпеки. Він працював на батька майже 16 років.

Після цього Лукашенко присвоїв йому звання генерал-майора.