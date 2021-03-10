Антирекорд смертей від коронавірусу на Закарпатті та складна Covid-ситуація у Бразилії. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 10 березня.

Станом на 10 березня першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 23 480 українців. Лідером за кількістю щеплень є Донецька область, де прищепили загалом 3 134 осіб. Найменше вакцинованих наразі на Сумщині – там ін’єкції зробили лише 430 людям.

На Закарпатті антирекорд смертей від коронавірусу з початку пандемії. За добу в лікарнях померли 20 пацієнтів. В області зафіксовано 399 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 79 осіб в Ужгороді. Наразі завантаженість ліжок для хворих на коронавірус в Закарпатській області становить 83%.

У Києві та семи областях України поріг госпіталізацій хворих на Covid-19 перевищує допустиму норму – 60 на 100 тис. населення. Найбільше хворих на коронавірус в лікарнях Івано-Франківської, Вінницької та Чернівецької областей.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що медична система країни готова до третьої хвилі епідемії коронавірусу. Він повідомив, що процес посилення спроможності української медичної системи не зупинявся з початку пандемії.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує прибуття в Україну партії вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу найближчими тижнями.

Система охорони здоров’я у більшості міст Бразилії близька до колапсу через випадки захворювання на Covid-19. Понад 80% ліжок відділень інтенсивної терапії зайняті в столицях 25 з 27 штатів Бразилії.

У Польщі виявляти коронавірус у людей почнуть за допомогою тварин. Виявляти інфекцію за запахом будуть спеціально навчені собаки. Чотири службові собаки стануть першими псами у Польщі, які допоможуть виявляти заражених коронавірусною інфекцією.

Естонія вирішила тимчасово не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca у зв’язку з випадком смерті в Австрії після вакцинації цим препаратом. Влада країни вирішила почекати результатів розслідування смерті в Австрії.

Коронавірус в Україні

Станом на 10 березня в Україні госпіталізували 1 904 хворих на коронавірус.

За останню добу в Україні підтвердили 6 377 нових випадків інфікування , найбільше – у Києві, Одеській та Вінницькій областях. Загалом в країні зафіксовано 1 416 438 випадків Covid-19.

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