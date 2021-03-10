Під спалахи фотокамер та з оголеним торсом президенту Зеленському зробили щеплення проти коронавірусу. Це відбулося під час його поїздки на Донбас.

Спробував на собі вакцину і міністр охорони здоров’я Степанов. Обидва високопосадовці щеплювалися індійським Covishield.

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Але Україна очікувала ще й на китайську вакцину Sinovac Biotech. Міністр Степанов пообіцяв доставити її 6 березня. Але препарат в українських аеропортах так і не розвантажили.

Препарат Sinovac ще не встигнув доїхати до України, а вже потрапив у скандал. НАБУ запідозрило корупцію при закупівлі препарату та відкрило провадження.

Ми бачимо, що Україна купує вакцину по $17. В той час як Європа в середньому там купувала по $6. Звичайно всіх виникло питання чому ми купуємо саме цю китайську вакцину в невеликій кількості і так дорого, – розповідає народний депутат України Олександра Устінова.

Поки що від МОЗ відповіді на це запитання не дочекалися. Як і щодо інших вакцин, які мають надходити вже через міжнародну компанію Crown agents. Ці поставки взагалі виявилися засекреченими.

Не менш туманна ситуація і з вакцинами від міжнародної ініціативи COVAX. Зокрема, щодо майже 120 тис. доз безкоштовної вакцини Pfizer.

Як не дивно, але зараз вакцинація людства від коронавірусу вийшла за рамки суто медичного питання. Доєдналися і політика, і боротьба за світове лідерство.

У цій гонці вже визначились переможці. Лідерство – у Великої Британії, вона першою запустила процес вакцинації.

Британський прорив гостро вдарив по старій Європі. Туманний Альбіон забрав левову частку препаратів від Pfizer та AstraZeneca. Бюрократичний Брюссель просто не встигає за Лондоном відвойовувати для себе вакцини. Іспанія вже заявила про мінімальне забезпечення.

Вакцини проти коронавірусу – це товар із великою дохідністю та попитом. За оцінками ВООЗ, до кінця року доступ до щеплень отримає лише 20% населення світу. Загальний же попит сягне 5 млрд доз.

За глобальний розподіл цього ринку розгорнулося протистояння найбільших гравців – США, Євросоюзу, Китаю та Росії. Це важко було навіть уявити, але вже з’явилося поняття вакцинна дипломатія.

Саме це робить Росія. Кілька європейських політиків назвали Спутник V гібридною зброєю. Її курує російський фонд прямих інвестицій на чолі з Кирилом Дмитрієвим.

На цю кремлівську голку підсадили навіть кілька європейських країн, де у керма політики з так званої орбіти Москви. От президент Чехії Мілош Земан вже попросив у Путіна почати поставки Спутник V.

Його використання дозволили й Угорщина та Сербія. А в Словаччині політики з правлячої коаліції розсварились через закупівлю 2 млн доз російської вакцини.

Агресивний стиль фармацевтичної експансії обрав і Китай. Його інтереси охопили пів світу – Азію, Європу і навіть Близький Схід.

Дехто взагалі вирішив отримати вакцину, не витрачаючи при цьому нічого. Хакери з КНДР намагалися викрасти технологію протикоронавірусної вакцини в американської компанії Pfizer. Це при тому, що Пхеньян офіційно не повідомив про жоден випадок зараження населення коронавірусом.

Більше того, компанія Microsoft заявила, що мішенями хакерів стали ще дев’ять фармацевтичних компаній. Ниточки тягнулися до тієї ж КНДР та Росії.

Нинішня гонка дала заробити не тільки розробникам вакцин, а й підприємствам, що виробляють флакони та бустери для препаратів. У виграші – й виробники холодильників, де їх зберігатимуть.

Найбільш вдало скористалась моментом Індія. Це нині головна світова фабрика вакцин.

Україна також могла б претендувати на частку ринку. З нас – виробничі потужності, з світових гігантів – технології та ліцензії. От тільки ми пасемо задніх.

Людство лише на початку наймасовішої вакцинації в історії. І це тільки підігріває протистояння фармацевтичних компаній.

Багаті країни отримують доступ до вакцин першими, бідні відстають від них шаленими темпами. Україна потрапила в число останніх.

Айтішники вже створили онлайн-калькулятор, за допомогою якого можна прорахувати хід вакцинації. Якщо вона йтиме нинішніми темпами, то закінчиться в Україні тільки в 2028 році.

Вакцинація в Україні

Перший депутат Верховної Ради України вакцинувався проти коронавірусу. Щеплення отримав нардеп Олексій Гончаренко.

Його вакцинували вакциною від Covishield 9 березня в Одесі. Він також розмістив знімок, яким підтвердив факт вакцинації.