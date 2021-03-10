PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Нацгвардія продовжить охорону Капітолія до 23 травня

В Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу.

Конгрес США

Правоохоронці там будуть до 23 травня.

– Це рішення ухвалили після уважного вивчення запиту та ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність, – зауважив речник Пентагону.

Читайте
У США розповіли, скільки коштуватиме відновлення Капітолія після штурму

Всього близько 2300 членів Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.

Водночас це майже наполовину менше від нинішнього складу. Близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії залишатимуться у Вашингтоні до 12 березня через ризики нових заворушень у столиці США.

Скасоване засідання

Палаті представників США довелося скасувати засідання, яке планувалося на 4 березня, через загрозу штурму Капітолія.

За день до цього поліція заявила, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолія.

Джерело: ABCNews

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка