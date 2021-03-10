Нацгвардія продовжить охорону Капітолія до 23 травня

В Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу.

Правоохоронці там будуть до 23 травня.

– Це рішення ухвалили після уважного вивчення запиту та ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність, – зауважив речник Пентагону.

Всього близько 2300 членів Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.

Водночас це майже наполовину менше від нинішнього складу. Близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії залишатимуться у Вашингтоні до 12 березня через ризики нових заворушень у столиці США.

Скасоване засідання

Палаті представників США довелося скасувати засідання, яке планувалося на 4 березня, через загрозу штурму Капітолія.

За день до цього поліція заявила, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолія.

Джерело: ABCNews