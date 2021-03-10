Церемонія відкриття естафети передачі олімпійського вогню в Японії 25 березня відбудеться без глядачів. Таким чином організатори хочуть запобігти поширенню коронавірусу.

Захід проведуть у північно-східній префектурі Фукусіми за закритими дверима. Дозвіл буде лише в учасників та запрошених задля того, щоб уникнути великого скупчення людей під час пандемії.

Після церемонії у футбольному навчальному центрі J-Village близько 10 тис. бігунів пронесуть полум’я через 47 префектур Японії до відкриття Олімпіади 23 липня.

Навчальний центр слугував своєрідною базою під час ядерної кризи, спричиненої масштабним землетрусом та цунамі 11 березня 2011 року. Саме тому його обрали точкою відліку естафети, щоб продемонструвати відновлення північно-східного регіону від стихії.

Тих, хто спостерігатиме за 121-денною естафетою передачі олімпійського вогню на маршруті, просять утриматися від поїздок в інші префектури та дотримуватись соціальної дистанції.

Олімпійські ігри-2021 у Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня, Паралімпійські ігри – із 24 серпня до 5 вересня.

Попередньо японський уряд вирішив не допускати на Олімпійські та Паралімпійські ігри глядачів з інших країн із міркувань безпеки через ситуацію з Covid-19 у світі.

Офіційне рішення щодо закордонних відвідувачів влада Японії та оргкомітет літніх ігор ухвалять під час дистанційної зустрічі з Міжнародним олімпійським комітетом наступного тижня.

Перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо

Торік через пандемію коронавірусу перенесли Олімпійські ігри-2020 у Токіо на 2021 рік. Таку пропозицію озвучив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Ігри мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

Джерело: KyodoNews