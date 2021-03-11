Станом на 10 березня коронавірус у світі виявили у 117 332 262 жителів планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 433 992 людей.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 605 356 смертельних випадків, за добу 7 413 людей не змогли побороти вірус.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Де найбільше захворіли за день

США – 124 208;

Бразилія – ​​32 321;

Франція – 22 626;

Італія – ​​19 725;

Індія – 17 921.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 28 825 174;

Індія – 11 262 707;

Бразилія – ​​11 051 665;

Російська Федерація – 4 351 553;

Велика Британія – 4 229 002.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 522 469;

Бразилія – ​​266 398;

Мексика – 266 398;

Індія – 158 063;

Велика Британія – 124 797.

Коронавірус в Україні

Станом на 10 березня в Україні зафіксували 1 416 438 випадків коронавірусу. За добу захворіло 6 377 людей, зокрема 263 медпрацівники та 309 дітей. Госпіталізація знадобилася 1 904 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. У країні зафіксували 27 423 летальних випадки, за останню добу 219 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 5 687 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 204 916 осіб.