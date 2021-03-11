Станом на 10 березня коронавірус у світі виявили у 117 332 262 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 433 992 людей.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 605 356 смертельних випадків, за добу 7 413 людей не змогли побороти вірус.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце.
Де найбільше захворіли за день
- США – 124 208;
- Бразилія – 32 321;
- Франція – 22 626;
- Італія – 19 725;
- Індія – 17 921.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 28 825 174;
- Індія – 11 262 707;
- Бразилія – 11 051 665;
- Російська Федерація – 4 351 553;
- Велика Британія – 4 229 002.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 522 469;
- Бразилія – 266 398;
- Мексика – 266 398;
- Індія – 158 063;
- Велика Британія – 124 797.
Коронавірус в Україні
Станом на 10 березня в Україні зафіксували 1 416 438 випадків коронавірусу. За добу захворіло 6 377 людей, зокрема 263 медпрацівники та 309 дітей. Госпіталізація знадобилася 1 904 пацієнтам.
За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. У країні зафіксували 27 423 летальних випадки, за останню добу 219 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 5 687 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 204 916 осіб.