США продовжуватиме зміцнювати допомогу для України – Держдеп

Україна може розраховувати на подальшу підтримку США в секторах безпеки та економіки.

Про це під час слухань в Конгресі заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що найважливішим для США залишається демократія та захист її основ в усьому світі.

– Ми твердо підтримуємо Україну, ми маємо намір зміцнювати цю підтримку – йдеться про безпеку, економіку, а також зусилля України у зміцненні її демократії, – відзначив політик.

Виступ Ентоні Блінкена перед Комітетом палати закордонних справ було присвячено головним пріоритетам зовнішньої політики США адміністрації Джо Байдена.