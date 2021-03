США продовжуватиме зміцнювати допомогу для України – Держдеп

Україна може розраховувати на подальшу підтримку США в секторах безпеки та економіки.

Про це під час слухань в Конгресі заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що найважливішим для США залишається демократія та захист її основ в усьому світі.

Виступ Ентоні Блінкена перед Комітетом палати закордонних справ було присвячено головним пріоритетам зовнішньої політики США адміністрації Джо Байдена.

Live now! @SecBlinken testifies before the House Committee on Foreign Affairs on “The Biden Administration’s Priorities for U.S. Foreign Policy.” https://t.co/mv9j2EZ1Ku

— Department of State (@StateDept) March 10, 2021