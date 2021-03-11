США продовжуватиме зміцнювати допомогу для України – Держдеп

Україна може розраховувати на подальшу підтримку США в секторах безпеки та економіки.
Про це під час слухань в Конгресі заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
Він підкреслив, що найважливішим для США залишається демократія та захист її основ в усьому світі.
– Ми твердо підтримуємо Україну, ми маємо намір зміцнювати цю підтримку – йдеться про безпеку, економіку, а також зусилля України у зміцненні її демократії, – відзначив політик.
Виступ Ентоні Блінкена перед Комітетом палати закордонних справ було присвячено головним пріоритетам зовнішньої політики США адміністрації Джо Байдена.
Live now! @SecBlinken testifies before the House Committee on Foreign Affairs on “The Biden Administration’s Priorities for U.S. Foreign Policy.” https://t.co/mv9j2EZ1Ku
— Department of State (@StateDept) March 10, 2021