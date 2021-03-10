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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Польщі коронавірус виявлятимуть собаки

У Польщі виявляти коронавірус у людей почнуть за допомогою тварин. Виявляти інфекцію за запахом почнуть спеціально навчені собаки кінологами Державної податкової служби.

У Польщі коронавірус виявлятимуть собаки

Чотири службові собаки стануть першими псами у Польщі, які допоможуть виявляти заражених коронавірусною інфекцією.

Собак з кличками Негріта, Соні, Брюс і Хантер навчатимуть вісім тижнів розпізнавати запах коронавірусу, який отримали від заражених шляхом лабораторних досліджень.

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Наразі у Польщі наростає третя хвиля епідемії коронавірусу. За останню добу у країні одужали 9 270 осіб, 282 летальні випадки та 9 954 нових випадки зараження. Загалом у Польщі 1 811 036 осіб інфікувались на коронавірус.

Коронавірус у Польщі

У Польщі вже понад 4 млн людей зробили щеплення проти коронавірусу.

Першу дозу вакцини отримали 2,57 млн людей, а дві дози – близько 1,435 млн людей. Проте, за словами, віцеміністра, найбільше турбує той факт, що у країні збільшується кількість нових випадків заражень коронавірусом та людей, яким потрібна госпіталізація.

Джерело: Z-Radio

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