У Великій Британії букмекерські контори почали приймати ставки щодо імені майбутньої дитини принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Напередодні пара дала скандальне інтерв’ю щодо королівської родини та статі дитини, яке за кілька днів стало резонансним. Герцоги Сассекські розкрили секрет, що у них народиться дівчинка. На фоні скандалу ажіотаж на прогнози букмекерів зріс.

Як назвуть дитину принца Гаррі та Меган Маркл – прогнози

Більшість британців впевнені, що дівчинку назвуть на честь матері принца Гаррі – принцеси Діани, яка загинула у 1997 році у Парижі. Користувачі заберуть виграш у коефіцієнті 3/1. Тобто поставивши 100$, можна виграти 200$ чистими.

На другому місці за ставками – ім’я Єлизавета (англ. Elizabeth), так звати бабусю принца Гаррі, герцога Сассекського. Коефіцієнт на цю ставку – 10/1.

Далі прогнози букмекерів розташувалися так: Грейс (14/1), Аліса (20/1) та Кетрін (20/1).

Інтерв’ю Гаррі та Меган

Напередодні принц Гаррі та Меган Маркл дали скандальне інтерв’ю. Герцогиня розповіла про расизм у королівській родині. Вона хотіла покінчити життя самогубством, коли родичі обговорювали колір шкіри майбутньої дитини.

Букінгемський палац уже підготував відповідь на одкровення Гаррі та Меган.

Джерело: Сasino.org