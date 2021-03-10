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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Як принц Гаррі та Меган Маркл назвуть другу дитину – прогнози букмекерів

У Великій Британії букмекерські контори почали приймати ставки щодо імені майбутньої дитини принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Як принц Гаррі та Меган Маркл назвуть другу дитину – прогнози букмекерів

Напередодні пара дала скандальне інтерв’ю щодо королівської родини та статі дитини, яке за кілька днів стало резонансним. Герцоги Сассекські розкрили секрет, що у них народиться дівчинка. На фоні скандалу ажіотаж на прогнози букмекерів зріс.

Як назвуть дитину принца Гаррі та Меган Маркл – прогнози

Більшість британців впевнені, що дівчинку назвуть на честь матері принца Гаррі – принцеси Діани, яка загинула у 1997 році у Парижі. Користувачі заберуть виграш у коефіцієнті 3/1. Тобто поставивши 100$, можна виграти 200$ чистими.

На другому місці за ставками – ім’я Єлизавета (англ. Elizabeth), так звати бабусю принца Гаррі, герцога Сассекського. Коефіцієнт на цю ставку – 10/1.

Далі прогнози букмекерів розташувалися так: Грейс (14/1), Аліса (20/1) та Кетрін (20/1).

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Букінгемський палац відповів на скандальне інтерв'ю Гаррі та Меган

Інтерв’ю Гаррі та Меган

Напередодні принц Гаррі та Меган Маркл дали скандальне інтерв’ю. Герцогиня розповіла про расизм у королівській родині. Вона хотіла покінчити життя самогубством, коли родичі обговорювали колір шкіри майбутньої дитини.

Букінгемський палац уже підготував відповідь на одкровення Гаррі та Меган.

Джерело: Сasino.org

Фото: Getty Images

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