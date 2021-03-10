Збитки на мільйони євро: у Німеччині шахраї ошукали програми допомоги бізнесу

Влада Німеччини призупинила виплати по декількох програмах фінансової допомоги потерпілому від пандемії бізнесу.

Про це повідомило міністерство економіки Німеччини, пояснивши цей вимушений хід виявленням великої кількості шахрайств під час виплат.

Збитки від дій шахраїв оцінили в мільйони євро.

– У деяких випадках створюється підозра, що державні гроші на надання допомоги були неправомірним чином перенаправлені, – йдеться в повідомленні міністерства.

Шахраї, використовуючи фейковий дані, реєструвалися на сайті міністерства і потім оформляли допомогу для реально існуючих фірм. Однак ці фірми не отримали виплати, оскільки ті прямували на рахунки шахраїв.

Тим часом Федеральне об’єднання середнього бізнесу критикує дії влади, які поставили в скрутне становище бізнесменів через припинення виплат.

Фейкові міжнародні біржі

На Дніпропетровщині шахраї під виглядом фінансування торгів на біржах ошукали 100 осіб на суму понад 1 млн грн.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Дніпра у віці 33-х та 37-ми років через веб-сайт пропонували заробити, взявши участь у фінансових операціях на міжнародних біржах.