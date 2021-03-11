У 2020 році смертність у США зросла на 15% через пандемію коронавірусу, що зробило цей рік найбільш смертоносним в історії країни. Це стало рекордом з 1918 року, коли в розпал Першої світової війни від грипу померли сотні тисяч осіб.

Згідно із підрахунками Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), у США у 2020 році померли понад 3 млн осіб. Коронавірус став третьою за частотою причиною смерті після серцево-судинних захворювань і раку.

Після публікації цього звіту CDC вперше публічно визнав, що рівень смертності в країні різко зріс в минулому році і що Covid-19 зіграв певну роль в цьому зростанні.

— Згідно з даними CDC, зростання у 2020 році є найбільшим з 1918 року, коли в розпал Першої світової війни від грипу померли сотні тисяч людей. Для порівняння: у 2019 році рівень смертності знизився на 1,2% в порівнянні з показником 2018 року, – йдеться в публікації.

23 лютого кількість жертв коронавірусу в США перевищило 500 тис. осіб. Через це президент країни Джо Байден розпорядився на п’ять днів приспустити прапори по всій країні на знак жалоби.

Всього з початку пандемії в США померли 522 тис. осіб, що інфікувалися коронавірусом.

В Україні померла більшість пацієнтів з Covid-19 на ШВЛ

В Україні більшість пацієнтів з коронавірусом, які перебували у тяжкому стані та були приєднані до апаратів штучної вентиляції легень, померли.

За інформацією фахівців Національної академії наук, з 8 446 таких українців померло 7 479 осіб, що становить 89%.

Джерело: Politico