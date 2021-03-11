Президент США Джо Байден доручив виготовити та придбати додаткові 100 млн доз вакцини Johnson&Johnson.

– Я роблю це, тому що багато чого може трапитися, і ми повинні бути готовими. І, звичайно, нам потрібно поєднати диво науки та майстерність виробництва з масовим логістичним завданням вакцинації понад 300 млн американців, – сказав Джо Байден.

За його словами, США наразі готові забезпечити достатньою кількістю вакцин кожного дорослого американця до кінця травня – раніше передбачуваного терміну.

Джо Байден наголошує: сім тижнів тому в країні щеплення отримали лише 8% людей похилого віку. Сьогодні 60% старших за 65 років осіб отримали принаймні першу дозу вакцини.

Наразі в країні роблять сотні тисяч щеплень на день у понад 500 місцях вакцинації.

Для людей, які не перебувають поруч з аптекою чи центром масових вакцинацій, розгортають мобільні клініки. Постачають вакцини і до громадських медичних центрів.

6 березня в США зробили рекордних 2,9 млн щеплень на добу.

– За цифрами є людські історії – це батько, який більше не боїться за свою дочку, коли та піде працювати в лікарню, це діти, які тепер можуть обіймати своїх бабусь і дідусів. Вакцини приносять надію та зцілення різними способами, – переконаний президент США.

Скасування масок для вакцинованих у США

8 березня скасували маски для вакцинованих у США. Люди, які отримали дві дози вакцини Pfizer/BionTech або Moderna, або одну ін’єкцію препаратом Johnson&Johnson, можуть спілкуватися без засобів захисту та не дотримуватися соціальної дистанції.

Однак таке правило скасували лише для приміщень – на вулицях американці все ще повинні одягати маски.