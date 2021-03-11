Франція не підтримала пропозицію Ізраїлю щодо двосторонніх паспортів вакцинації

У Франції не підтримали пропозицію Ізраїлю щодо укладання двосторонньої угоди про визнання паспортів вакцинації проти коронавірусу для спрощення подорожей громадян.

Французька влада зазначила, що країна наразі не має наміру розв’язувати це питання на двосторонньому рівні. Якщо санітарні паспорти будуть запроваджені, то це вирішуватиметься на європейському рівні, згідно з мандатом Єврокомісії.

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху публічно запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону домовитися між двома країнами про взаємне визнання паспортів вакцинації, щоб спростити подорожі своїх громадян.

Такі домовленості Ізраїль вже уклав із Грецією та Кіпром.

У Франції повідомили, що президент Макрон вважає уведення паспортів вакцинації проти коронавірусу передчасним.

В Євросоюзі, на сьогодні, тривають дискусії про запровадження єдиного паспорта, або сертифікату вакцинації. Першою це питання на рівні глав держав та урядів країн-членів почала обговорювати Греція.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія має намір впродовж березня представити пропозиції щодо створення цифрових зелених паспортів, які міститимуть інформацію щодо вакцинації, результатів тестування або набутого імунітету проти коронавірусу.

Таку ж пропозицію щодо взаємного визнання паспортів вакцинації Ізраїль запропонував Україні. Проте виникли певні проблеми.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, Ізраїль поки не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield, який застосовують у країні.

Джерело: BFM TV