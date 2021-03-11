В Італії, Ісландії та Норвегії призупинили вакцинацію людей проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca через інформацію про серйозні ускладнення і летальні випадки після імунізації у Данії.

У Данії повідомили, що після щеплення у людей утворилися тромби, фіксувалися смерті.

Через це Італія запровадила повну заборону на використання на території країни доз вакцини з партії ABV2856.

Представники влади Ісландії також тимчасово призупинили вакцинацію речовиною цієї компанії.

Таке рішення ухвалили і в Норвегії.

Водночас Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити вакцинацію населення речовиною від компанії AstraZeneca.

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Вакцинація проти коронавірусу

У ЄС схвалили вакцину від компанії AstraZeneca.

Речовину також застосовують в Україні.

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Джерело: La Repubblica, Euronews