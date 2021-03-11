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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Людство стало сильнішим: Зеленський про рік пандемії коронавірусу

За рік пандемії коронавірусу людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим.

коронавірус

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть повернутися до звичного життя.

— Рік тому Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. Тедрос Адан Гебреісус, упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя, — написав глава держави.

11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про початок пандемії Covid-19.

У той же день гендиректор ВООЗ заявив, що коронавірус можна охарактеризувати як пандемію. Також він зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати.

Наразі у світі понад 117 млн випадків зараження коронавірусом. Померли від хвороби близько 2 млн осіб. Одужали понад 92 млн людей.

У топ-3 країни, де найбільше хворих потрапили — США (понад 29 млн випадків), Індія та Бразилія (до 12 млн).

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 11 березня коронавірус в Україні зафіксовано у 1 425 522 людей. За добу виявили ще 9 084 нових випадки Covid-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Depositphotos

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