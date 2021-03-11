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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Понад 117 млн випадків, дві третини одужало: коронавірус у світі 11 березня

Станом на вечір 11 березня коронавірус у світі виявили вже у 117 799 584 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на півмільйона.

лікарня коронавірус

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2,6 млн пацієнтів.

Побороли коронавірус вже понад 94 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 28 879 927;
  • Індія – 11 285 561;
  • Бразилія – 11 122 429;
  • Росія – 4 360 823;
  • Велика Британія – 4 234 928.

Першу десятку країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу замикають Франція, Іспанія, Італія, Туреччина і Німеччина.

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У першій п’ятірці країн, де від коронавірусних ускладнень померло найбільше пацієнтів – США, Бразилія, Мексика, Індія та Велика Британія

Коронавірус в Україні 11 березня

Станом на ранок четверга, 11 березня, коронавірус в Україні було виявлено ще у 9 084 осіб. За добу було проведено 106,4 тис. тестувань.

Добовий приріст в Україні перевищив показники 11 березня Великої Британії (5 926) та Іспанії (2 910 випадків).

За весь час пандемії інфікувалися вже 1 425 522 українці.

Джерело: ВООЗ

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