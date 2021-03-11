Станом на вечір 11 березня коронавірус у світі виявили вже у 117 799 584 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на півмільйона.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2,6 млн пацієнтів.
Побороли коронавірус вже понад 94 млн людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 28 879 927;
- Індія – 11 285 561;
- Бразилія – 11 122 429;
- Росія – 4 360 823;
- Велика Британія – 4 234 928.
Першу десятку країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу замикають Франція, Іспанія, Італія, Туреччина і Німеччина.
У першій п’ятірці країн, де від коронавірусних ускладнень померло найбільше пацієнтів – США, Бразилія, Мексика, Індія та Велика Британія
Коронавірус в Україні 11 березня
Станом на ранок четверга, 11 березня, коронавірус в Україні було виявлено ще у 9 084 осіб. За добу було проведено 106,4 тис. тестувань.
Добовий приріст в Україні перевищив показники 11 березня Великої Британії (5 926) та Іспанії (2 910 випадків).
За весь час пандемії інфікувалися вже 1 425 522 українці.
Джерело: ВООЗ