Станом на вечір 11 березня коронавірус у світі виявили вже у 117 799 584 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на півмільйона.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2,6 млн пацієнтів.

Побороли коронавірус вже понад 94 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 28 879 927;

Індія – 11 285 561;

Бразилія – 11 122 429;

Росія – 4 360 823;

Велика Британія – 4 234 928.

Першу десятку країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу замикають Франція, Іспанія, Італія, Туреччина і Німеччина.

У першій п’ятірці країн, де від коронавірусних ускладнень померло найбільше пацієнтів – США, Бразилія, Мексика, Індія та Велика Британія

Коронавірус в Україні 11 березня

Станом на ранок четверга, 11 березня, коронавірус в Україні було виявлено ще у 9 084 осіб. За добу було проведено 106,4 тис. тестувань.

Добовий приріст в Україні перевищив показники 11 березня Великої Британії (5 926) та Іспанії (2 910 випадків).

За весь час пандемії інфікувалися вже 1 425 522 українці.

Джерело: ВООЗ