З 15 березня Туреччина вводить обов’язкові електронні анкети для всіх, хто в’їжджає в країну.

МОЗ Туреччини скасовує паперову анкету для туристів, яку заповнювали на борту літака, – з 15 березня за 72 години до прильоту пасажири повинні будуть заповнювати електронну анкету за посиланням https://register.health.gov.tr/#.

За даними авіакомпанії Royal Flight, паперові анкети залишаються тільки для пасажирів, які прямують транзитом.

Після заповнення анкету необхідно роздрукувати або завантажити на смартфон, планшет чи інші пристрої, а потім пред’явити співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.

Без анкети на борт літака не пустять.

Введення нових правил для туристів пов’язано із захистом їх здоров’я під час перебування в Туреччині.

На основі заповненої анкети буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з вами зв’яжуться, якщо у вас або у людей, з якими ви спілкуєтеся під час подорожі, виявляться контакти з хворими на коронавірус.

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Туреччина планує розпочати туристичний сезон у квітні 2021 року.

Спочатку країна планує відкрити внутрішній туризм, а після розпочне приймати відвідувачів із інших країн.

Джерело: Royal Flight