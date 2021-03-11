Королева Великої Британії Єлизавета II має намір найближчим часом зателефонувати до свого внука принца Гаррі та його дружини, герцогині Сассекської Меган, щоб помиритися після неоднозначного інтерв’ю подружжя.

Після виходу інтерв’ю Букінгемський палац виступив із заявою, в якій зазначив, що висловлювання Гаррі та Меган, особливо щодо проявів расизму у королівській родині, будуть ретельно вивчені. Гаррі, Меган та їхній син Арчі “завжди будуть улюбленими членами сім’ї”, зазначили у палаці.

За інформацією британського видання Daily Mail, королева вважає, що настав час для більш індивідуального підходу.

Її Величність застерегла придворних від обговорення інтерв’ю герцогів, тим більше з пресою, пригрозивши серйозними наслідками.

Також неназване джерело повідомило виданню, що у палаці “буквально приголомшені тим, що сталося”, і деяким “дуже хотілося б публічно спростувати” сказане парою.

— У цій ситуації монарх зайняла дуже зважену та мудру позицію. Вона подає приклад, – сказало джерело.

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган

Принц Гаррі та його дружина Меган дали інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

У ньому Меган Маркл згадала про те, що родичі її чоловіка були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини.

Герцогиня Сассекська також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім’ї та ЗМІ, а себе Меган назвала жертвою наклепницької кампанії.

За неофіційною інформацією, Меган і Гаррі отримали за інтерв’ю Опрі від $7 до $9 млн.