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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

ЄС домовився про доставку додаткових 4 млн доз вакцини Pfizer

Європейський Союз домовився з виробником вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech про постачання ще 4 млн доз.

вакцина Pfizer

За даними ЄС, вакцини надійдуть впродовж двох тижнів і будуть розподілені між тими країнами, де коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко.

Голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці заходи потрібні для боротьби з агресивними варіантами вірусу, і завдяки використанню вакцин там, де вони найбільше потрібні, зокрема у прикордонних регіонах, ці дози допоможуть забезпечити або відновити вільний рух товарів та людей.

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Також у Європейському Союзі планують з квітня 2021 року отримувати близько 100 млн доз вакцин від коронавірусу різних виробників щомісяця.

Очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що це стане можливим завдяки схваленню нових вакцин у ЄС.

Джерело: ЄС

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