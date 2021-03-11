ЄС домовився про доставку додаткових 4 млн доз вакцини Pfizer

Європейський Союз домовився з виробником вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech про постачання ще 4 млн доз.

За даними ЄС, вакцини надійдуть впродовж двох тижнів і будуть розподілені між тими країнами, де коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко.

Голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці заходи потрібні для боротьби з агресивними варіантами вірусу, і завдяки використанню вакцин там, де вони найбільше потрібні, зокрема у прикордонних регіонах, ці дози допоможуть забезпечити або відновити вільний рух товарів та людей.

Також у Європейському Союзі планують з квітня 2021 року отримувати близько 100 млн доз вакцин від коронавірусу різних виробників щомісяця.

Очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що це стане можливим завдяки схваленню нових вакцин у ЄС.

Джерело: ЄС