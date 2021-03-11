Чоловіка лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської звинуватили в організації масових заворушень за участю “десятків людей”.

Слідчий комітет Білорусі пред’явив остаточні обвинувачення опозиціонеру та блогеру Сергію Тихановському, який з весни минулого року перебуває під вартою.

Його звинувачують у злочинах за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 293 КК Білорусі (організація масових заворушень), ч. 3 ст. 130 (розпалювання соціальної ворожнечі), ч. 2 ст. 191 (перешкоджання роботі ЦВК), ч. 1 ст. 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

— З огляду на те, що збиток від дій Тихановського та його прибічників склав понад 3,5 млн рублів (близько $1,3 млн, – Ред.), на майно та грошові кошти обвинувачених накладено арешт, – йдеться в повідомленні СК.

На думку відомства, Тихановський за допомогою свого YouTube-каналу Країна для життя та Telegram-каналу “закликав до насильства щодо представників влади і правоохоронних органів” та провокував ворожнечу “за ознаками соціального статусу”.

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Обвинувачення у перешкоджанні роботі ЦВК Тихановському висунули через погрози на адресу голови комісії, Лідії Ермошиной. Також за версією білоруських слідчих, Тихановський був причетний до “маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою деструктивних Telegram-каналів”.

Сергія Тихановського затримали наприкінці травня у Гродно. Проти нього та ще кількох осіб порушили кримінальну справу про насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ.

Це відбулося незабаром після того, як він спробував подати документи на реєстрацію як кандидат на президентських виборах. Після затримання йому висунули обвинувачення і за іншими статтями.

Джерело: СК Білорусі