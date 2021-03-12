Сполучені Штати Америки назвали план Китаю щодо Гонконгу про реформування виборчої системи прямою атакою на автономію.

Відповідну заяву Вашингтон зробив слідом за ЄС, який попередив КНР, що може вдатися до додаткових кроків щодо цього питання.

Всекитайські збори народних представників, парламент Китаю, напередодні ухвалив зміни на тлі репресій проти активістів у Гонконгу.

Пропонований новий закон ще розробляється і не оприлюднений, але основна його суть полягає в тому, щоб ретельно перевіряти всіх кандидатів до парламенту Гонконгу. Так Китай зможе змінить розмір, склад і метод формування виборчого комітету, який вибирає главу виконавчої влади та дає йому повноваження вибирати багатьох законодавців міста.

Держдепартамент США назвав реформу прямим нападом на автономію Гонконгу, його свободи і демократичні процеси, які обмежують участь у політичному житті шляхом скороченням демократичного представництва і придушенням політичних дебатів.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС розгляне можливість ухвалення додаткових кроків і уважно слідкуватиме за ситуацією у Гонконзі в рамках відносин між Європейським союзом і Китаєм.

Гонконг втратив статус автономії

З травня 2020 року Гонконг більше не має статусу автономії у складі Китаю через заплановане Пекіном ухвалення законопроекту щодо національної безпеки.

За словами держсекретаря Майка Помпео, попри сподівання США, що вільний та процвітаючий Гонконг може слугувати моделлю Китаю, тепер зрозуміло, що Пекін моделює його під себе.