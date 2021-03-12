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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Байден пообіцяв американцям святкування дня незалежності від коронавірусу

Президент США Джо Байден пообіцяв американцям, що 4 липня у країні святкуватимуть не лише День незалежності Сполучених Штатів Америки, але й день незалежності від коронавірусу.

Байден пообіцяв американцям святкування дня незалежності від коронавірусу

Про це він заявив на виступі, який був приурочений до річниці запровадження у країні санітарно-епідеміологічних обмежень через пандемію.

За словами очільника держави, необхідно внести свій внесок у боротьбу з коронавірусом, робити вакцинацію та продовжувати носити  маски. У такому разі існує велика ймовірність, що до початку липня 2021 року невеликі групи громадян зможуть збиратися разом.

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 – Провести 4 липня з коханими – це мета, але багато що може змінитися, – додав Байден.

Президент США також наголосив, що все населення віком від 18 років до 1 травня повинно мати можливість пройти вакцинацію від коронавірусу.

Наразі США перебуває на першому місці за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію та за кількістю смертей.

Вакцина Johnson&Johnson

Президент США Джо Байден доручив виготовити та придбати додаткові 100 млн доз вакцини Johnson&Johnson.

За його словами, США наразі готові забезпечити достатньою кількістю вакцин кожного дорослого американця до кінця травня – раніше передбачуваного терміну.

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