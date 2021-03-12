Міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку через конфлікт щодо придбання російської вакцини проти коронавірусу Спутник V.
Закупівля речовини загрожувала поваленням коаліційного уряду.
– Дві партії, які входять до коаліції, зробили мою відставку умовою, за якої вони залишаться в уряді. У подібній ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися, – зазначив Марек Крайчі.
За словами міністра, він не тримається за посаду.
Коаліційна криза у Словаччині через вакцину
У Словаччині виникла коаліційна криза через угоду про придбання російської вакцини проти коронавірусу Спутник V.
Її уклали, попри незгоду між партнерами у коаліції. Перші 200 тис. доз речовини країна отримала 1 березня.
Через це в уряді тривали суперечки. Детальніше про коаліційну кризу у Словаччині читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Aktuality