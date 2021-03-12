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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Через скандал з Covid-вакциною з РФ очільник МОЗ Словаччини пішов у відставку

Міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку через конфлікт щодо придбання російської вакцини проти коронавірусу Спутник V.

Вакцинація

Закупівля речовини загрожувала поваленням коаліційного уряду.

– Дві партії, які входять до коаліції, зробили мою відставку умовою, за якої вони залишаться в уряді. У подібній ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися, – зазначив Марек Крайчі.

За словами міністра, він не тримається за посаду.

Коаліційна криза у Словаччині через вакцину

У Словаччині виникла коаліційна криза через угоду про придбання російської вакцини проти коронавірусу Спутник V.

Її уклали, попри незгоду між партнерами у коаліції. Перші 200 тис. доз речовини країна отримала 1 березня.

Через це в уряді тривали суперечки. Детальніше про коаліційну кризу у Словаччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Aktuality

Фото: Depositphotos

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