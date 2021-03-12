Локдаун у Польщі, складна Сovid-ситуація на Івано-Франківщині та підтвердження високої ефективності вакцини Novavax. Головні новини про коронавірус за 12 березня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У МОЗ повідомили, що усі охочі українці зможуть вакцинуватися від коронавірусу до кінця 2021 року. Але важливо, щоб не було жодних зривів постачання препарату, вони можуть завадити процесу.

Також МОЗ оновило список публічних осіб, які можуть долучитися до вакцинації від коронавірусу позачергово. Якщо в наявності залишатимуться невикористані дози вакцин, отримати щеплення позачергово зможуть народні депутати, учасники бойових дій на Донбасі і релігійні діячі.

Водночас головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не запроваджуватиме міжнародні паспорти вакцинації. Він пояснив, що зараз у світі лише невелика частина людей вакцинувалася, тому створювати привілеї для такої категорії немає сенсу.

Окрім того, він додав, що сертифікат вакцинації може видати лікар, який зробив щеплення пацієнту. А препарат має бути схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Наразі у дев’яти областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Тому, у червоній зоні карантину перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. До помаранчевої зони потрапили 10 регіонів. Решта – у жовтій зоні.

На Івано-Франківщині вкрай важка ситуація з коронавірусом. Так, у регіоні переповнені лікарні на понад 80%.

Окрім того, у Тернополі через різке зростання нових випадків коронавірусу посилять контроль за дотриманням адаптивного карантину. Мер міста Сергій Надал заявив, що може вдатися до радикальних заходів у місті. Зокрема, у ресторанах-порушниках карантину можуть відключати воду, тепло та електроенергію.

Тим часом науковці дослідили, що британський штам коронавірусу – смертоносніший. Ймовірність смерті у пацієнтів, які захворіли ним, є вищою.

Водночас у США підтвердили ефективність у боротьбі з коронавірусом вакцини Novavax. Науковці з’ясували, що вона на 96% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу. Також цей препарат демонструє високий рівень результативності у боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.

А от у штаті Канзас медики повідомили про знищення півтисячі доз вакцин компанії Johnson & Johnson. Зазвичай цей препарат доставляється в замороженому стані, однак у цьому випадку його доставили вже розмороженим.

Президент Штатів Джо Байден пообіцяв американцям, що 4 липня у країні святкуватимуть не лише День незалежності США, але й день незалежності від коронавірусу.

Натомість Польща запроваджує локдаун з 15 до 28 березня у Варшаві та у Любуському та Мазовецькому воєводствах через стрімке поширення коронавірусу.

А от міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку через конфлікт щодо придбання російської вакцини проти коронавірусу Спутник V. Адже закупівля речовини загрожувала поваленням коаліційного уряду.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 438 468 осіб. За останню добу у країні виявили 12 946 нових випадків Covid-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій областях (940), місті Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

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