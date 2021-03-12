У Вашингтоні спростували інформацію про те, що США забороняють американським виробникам вакцини експортувати речовини проти коронавірусу, її раніше поширили ЗМІ.
Йдеться про припинення постачання речовини від AstraZeneca американського виробництва.
– Жодних експортних заборон немає, усі виробники вакцини у США вільно можуть експортувати продукцію за умови виконання контрактів з владою, – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
За її словами, компанії вільно можуть співпрацювати з іншими країнами.
Вакцина від AstraZeneca
Чотири країни ЄС призупинили вакцинацію проти коронавірусу речовиною від AstraZeneca через виявлення серйозних ускладнень після щеплень у Данії.
Крім неї, імунізацію поки не проводять у Норвегії, Італії та Ісландії.
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Джерело: Білий дім