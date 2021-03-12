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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США не забороняли виробникам експортувати Covid-вакцини – Білий дім

У Вашингтоні спростували інформацію про те, що США забороняють американським виробникам вакцини експортувати речовини проти коронавірусу, її раніше поширили ЗМІ.

вакцина коронавирус

Йдеться про припинення постачання речовини від AstraZeneca американського виробництва.

– Жодних експортних заборон немає, усі виробники вакцини у США вільно можуть експортувати продукцію за умови виконання контрактів з владою, – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, компанії вільно можуть співпрацювати з іншими країнами.

Вакцина від AstraZeneca

Чотири країни ЄС призупинили вакцинацію проти коронавірусу речовиною від AstraZeneca через виявлення серйозних ускладнень після щеплень у Данії.

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Італія, Ісландія та Норвегія призупинили Covid-вакцинацію речовиною від AstraZeneca

Крім неї, імунізацію поки не проводять у Норвегії, Італії та Ісландії.

Детальніше про вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Білий дім

Фото: Depositphotos

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